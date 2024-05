Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,30%)

agenzia

Attesa per i risultati trimestrali del comparto auto in Giappone

TOKYO, 08 MAG – La Borsa di Tokyo apre gli scambi in leggero ribasso, seguendo la chiusura mista del mercato azionario Usa e in attesa delle trimestrali aziendali dal comparto auto in Giappone, in primis dalla Toyota oggi. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,30% a quota 38.717,74, con una perdita di 117 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi progressivamente sul dollaro a 154,70 e sull’euro a 166,40.

