Calano (leggermente) i prezzi di benzina e diesel. I dati del Mimit

Economia

Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,749 euro/litro. Per il diesel è 1,632 euro/litro

Le medie nazionali dei prezzi praticati sulla rete italiana continuano a mostrare segnali di assestamenti all’ingiù, segnala Quotidiano Energia, nonostante la terza seduta consecutiva sia in aumento per le quotazioni internazionali dei raffinati, soprattutto sulla benzina. Nel dettaglio, i dati dell’Osservaprezzi del Mimit mostrano un prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,749 euro/litro (1,752 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,730 e 1,767 euro/litro (no logo 1,742). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,632 euro/litro (rispetto a 1,634), con i diversi marchi tra 1,614 e 1,649 euro/litro (no logo 1,626).I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,726 e 0,747 euro/litro (no logo 0,709). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,340 a 1,436 euro/kg (no logo 1,349).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA