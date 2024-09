Catania, 50 milioni di euro per la zona industriale: «Intervento strategico per aumentare la competitività»

REGIONE

Il rilancio dell’area industriale di Catania al centro della riunione organizzata questa mattina, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, alla presenza dell’assessore Edy Tamajo, del sindaco di Catania Enrico Trantino e dei vertici dell’Irsap, per discutere delle esigenze infrastrutturali della zona produttiva etnea e delle iniziative destinate a potenziare tutte le aree industriali dell’Isola. Un’operazione finanziata con 100 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027.

Durante l’incontro, sono stati trattati diversi temi fondamentali per la crescita di questo ambito. È stata evidenziata dall’assessorato la necessità di individuare interventi compatibili con i tempi di attuazione previsti dall’accordo e che abbiano valenza strategica per la risoluzione di annosi problemi che investono l’area industriale di Catania, tra cui la regimazione delle acque di superficie.