Cdp, via libera a nuove operazioni per un miliardo

agenzia

Si punta su energia, infrastrutture, export

ROMA, 30 MAG – Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato nuove operazioni per un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro a favore della transizione verde, dello sviluppo di infrastrutture strategiche e a sostegno di iniziative che promuovano le esportazioni e le collaborazioni tra imprese a livello internazionale. Lo annuncia una nota nella quale si precisa che il cda presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha autorizzato nuove iniziative destinate a grandi imprese e Mid-Cap, in particolare a quelle attive nel settore delle infrastrutture, per la realizzazione di progetti dedicati sia allo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili sia all’ammodernamento degli impianti. Inoltre, sono stati deliberati interventi per accompagnare le aziende nazionali nel percorso di crescita sui mercati esteri nell’ottica di consolidarne il posizionamento e la competitività, attraverso finanziamenti per l’internazionalizzazione e l’export. Infine, si legge, “in coerenza con il ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo, il cda ha approvato nuove operazioni a favore della crescita sostenibile di comparti industriali rilevanti per l’economia africana come quello dell’energia. A ciò si aggiunge anche il sostegno a iniziative che permettano di consolidare la presenza commerciale delle imprese italiane nel Continente”.

