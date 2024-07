Comitato di Basilea, regole per banche su crypto dal 2026

agenzia

Emessa serie di norme standardizzate su esposizione istituti

ROMA, 17 LUG – Partiranno dal 2026 le regole del Comitao di Basilea sulle esposizioni delle banche alle attività crypto che sono state pubblicate oggi nella versione finale. Come spiega l’organismo internazionale, che fissa le norme a livello globale, si richiede agli istituti di credito di comunicare i dati sulle loro attività legate alle crypto e la situazione della liqudità per coprire tali esposizioni con una serie di informazioni standardizzate. In questo modo si mira a rendere più facile le informazioni per il mercato.

