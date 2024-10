Confcommercio Sicilia: “La nostra isola ha tutte le caratteristiche per diventare protagonista del futuro”

Attualità

I lavori della IV conferenza di sistema svoltisi a Catania

La Sicilia ha tutte le caratteristiche per potere diventare protagonista del proprio futuro. Da qui ai prossimi dieci anni, se gli apparati produttivi locali riescono a credere nelle proprie potenzialità ben supportati dal mondo istituzionale, si potrà giocare, nell’isola, una scommessa molto importante, sino a diventare il fulcro della crescita economica dell’Italia. E’ questo il messaggio più importante emerso martedì mattina durante i lavori della IV conferenza di sistema di Confcommercio Sicilia che si stanno svolgendo al Four Points by Sheraton di Catania. Nel suo videomessaggio, il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha voluto esprimere il proprio assenso rispetto al tema scelto quest’anno, quello dei Contratti collettivi nazionali di lavoro nei vari ambiti in cui la confederazione opera. “E’ qui, in fondo – ha detto Sangalli (nella foto sopra) – che c’è il cuore della nostra rappresentanza. Il contratto è il “mestiere” per cui abbiamo rilevanza costituzionale, essere e fare sindacato datoriale”. Non a caso, dunque, come ha spiegato il direttore regionale di Confcommercio Sicilia, Vincenzo Costa, l’organizzazione ha individuato come tema la necessità di un focus sui rinnovi dei contratti collettivi nazionali del lavoro oltre che un approfondimento sui fondi e le strutture collegate.