Confedilizia, prezzi quasi fermi per il mercato non residenziale

agenzia

Nel 2023 crescita dello 0,6%

ROMA, 27 LUG – Mercato al rallentatore nel 2023 per gli immobili non residenziali. Rispetto ad un’inflazione ancora significatica, i tassi di crescita dei prezzi e dei canoni hanno viaggiato con il freno a mano tirato. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate riportati da Confedilizia le quotazioni delle compravendite in media sono cresciute dello 0,6%, contro il 5,7% dell’inflazione. In 12 Regioni sulle 19 esaminate (tutte tranne il Trentino Alto Adige) c’è stato un calo, in una, l’Abruzzo, non si sono mossi, mentre solo in sei sono saliti.

