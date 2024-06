Csc, taglio tassi migliora scenario ma inflazione alta

agenzia

Centro studi Confindustria, cresce lavoro scende produttività

ROMA, 14 GIU – “L’avvio del taglio dei tassi migliora lo scenario, ma l’inflazione resta alta in Europa e i tassi scenderanno meno dell’atteso”. Lo indica la congiuntura flash del Centro studi di Confindustria. L’export di beni italiani è andato “male nel primo trimestre, meglio ad aprile e le attese sono in miglioramento”, spiega il CsC aggiungendo che “nell’industria è possibile una schiarita in vista grazie alla migliore domanda interna di beni”. I positivi segnali sui consumi, con il taglio dei tassi, anticipano una minore flessione nell’industria nel secondo trimestre. In Italia, continua a crescere il lavoro ma scende la produttività.

