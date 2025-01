Di Foggia (Terna), ‘Innovation zone per una transizione giusta’

agenzia

'A Tunisi per valorizzare il talento e alimentare il progresso'

ROMA, 29 GEN – “Con il Terna Innovation zone in Tunisia confermiamo il nostro impegno per una transizione energetica giusta e inclusiva che valorizzi le eccellenze locali, contribuisca alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione tunisino e crei nuove opportunità per startup, professionisti e giovani talenti del settore energetico”. Lo ha dichiarato l’amministratrice delegata e direttrice generale di Terna, Giuseppina Di Foggia, commentando in una nota l’inaugurazione dell’Innovation zone della società in Tunisia. “Questo progetto interpreta i valori della responsabilità sociale d’impresa, coniugando innovazione, formazione, condivisione di conoscenze e cooperazione internazionale, per costruire un futuro energetico sostenibile insieme ai nostri partner tunisini. Il Terna Innovation Zone non sarà solo un luogo fisico, condiviso con l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e con la Camera Tuniso-Italiana di Commercio ed Industria, ma anche un simbolo del nostro impegno a valorizzare il talento e alimentare il progresso tecnologico”, ha concluso Di Foggia.

