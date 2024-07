Dl Casa in Gazzetta, al via semplificazioni

agenzia

Nel testo dai microappartamenti ai sottotetti

ROMA, 27 LUG – Il dl Casa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo il via libera ottenuto dal Senato il 24 luglio con il voto di fiducia. Nella semplificazione edilizia e urbanistica promossa da Matteo Salvini ci sono i micro-appartamenti da 20 metri quadri, l’abitabilità per i sottotetti, i cambi di destinazione d’uso facili e tolleranze costruttive, cioè differenze consentite tra quanto autorizzato e quanto realizzato, portate fino al 6%.

