Domanda di elettricità nel 2023 in calo del 3,2% in Italia

agenzia

I consumi elettrici industriali calati del 3,9%

ROMA, 01 OTT – La richiesta di energia elettrica in Italia nel 2023 è stata pari a 305,0 TWh (terawattora), in calo del 3,2% rispetto all’anno precedente. Lo rivela il rapporto annuale del Mase sulla situazione energetica nazionale nel 2023, presentato a Roma. L’indice dei consumi elettrici industriali nel 2023 ha subito una flessione del 3,9% rispetto all’anno precedente, nella prima parte dell’anno, concludendo il solo mese di dicembre in rialzo. Anche i consumi elettrici nel settore dei servizi hanno registrato una diminuzione, ma di minore intensità: -1,2% nel 2023 rispetto al 2022.

