EbioScart-GoFico: nomination internazionale alla cerimonia “EIP AGRI Innovation Awards” di Estoril in Portogallo

IL PREMIO

Importante riconoscimento per il progetto sulla valorizzazione degli scarti di ficodindia

Nomination Internazionale per EbioScart Go Fico, il progetto sulla valorizzazione degli scarti di ficodindia. Il progetto, che ha avuto come capofila il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia, ad Estoril in Portogallo, è stato tra i finalisti nella cerimonia ‘EIP AGRI Innovation Awards’. A rappresentare in Portogallo la Sicilia sono stati l’innovation broker Carmelo Danzì con un video-contributo sintesi del progetto e il partner Giacomo Abruzzo, che ha ritirato in presenza la certificazione per la nomination del progetto.

EbioScart è volto alla valorizzazione e al riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni siciliane di Opuntia Ficus-indica, anche con l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili per una bioeconomia.Le attività rientrano nella strategia dell’economia circolare di sostenibilità, con la misura 16.1 del Psr-Sicilia 2014-2020,e si inseriscono nella filiera ficondindicola dei 3 poli siciliani: Etna, Rocca Palumba, San Margherita di Belice.

Il progetto nasce dalla sfida che si sono intestati un gruppo di condizionatori agricoli che hanno intuito che i diversi prodotti che si possono ricavare dalla pianta di ficodindia, possono conquistare sul mercato margini di guadagno veramente interessanti, con trend crescenti sia nei quantitativi, che nei guadagni.