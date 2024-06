“EbioScart Plus” entra nella fase operativa: un aiuto alle aziende per essere più competitive

Produzioni

EbioScart Plus entra nella fase operativa. Il 15 Giugno al “Il Faro” di Capo-Mulini (Acireale) nel capoluogo etneo, l’evento di lancio del progetto di trasferimento scientifico e tecnologico, finanziato con il Psr-Sicilia 2014-2022 con la misura 16.1, che mira alla valorizzazione degli scarti del ficodindia. «Questa edizione del progetto – ha precisato Carmelo Danzì, innovation broker di EbioScart Plus, mette al centro della ricerca la buccia di ficodindia, attraverso l’implementazione di un know-how semplice ed accessibile creato dai ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e l’Università di Palermo. Nella fattispecie verranno messi a punto due nuovi fattori produttivi e un nuovo servizio, cioè un nuovo alimento per ruminanti e la creazione di un “compost” per vegetali, nonché l’applicazione dell’indica-xantina (betanina contenuta nella buccia di ficodindia) nei trasformati del ficodindia stesso». Il progetto mette assieme un partenariato costituito da quattro aziende agricole con capofila la cooperativa “Big Fruit”; l’Università di Napoli, rappresentata dal responsabile scientifico prof.ssa Monica Cutrignelli. Il vasto partanerio si orienterà a rendere più forte le aziende agricole e zoo-tecniche.