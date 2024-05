Eni, collocati due bond per 2,25 miliardi di dollari Usa

agenzia

A 10 e 30 anni a tasso fisso; richieste per 11 miliardi

ROMA, 08 MAG – Eni è rientrata con successo sul mercato americano prezzando oggi due emissioni obbligazionarie in dollari statunitensi a tasso fisso con durata di 10 e 30 anni per un valore nominale complessivo di 2,25 miliardi di dollari statunitensi. Lo rende noto il gruppo energetico spiegando che “l’offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte del mercato raggiungendo una domanda complessiva di circa 11 miliardi di dollari statunitensi, provenienti da circa 180 investitori professionali per ogni tranche”. Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni (scadenza 15 maggio 2034), si legge nella nota, è stato collocato per un ammontare di un miliardo di dollari statunitensi a un prezzo di re-offer del 99,333% e pagherà una cedola annua del 5,50%. Il prestito obbligazionario della durata di 30 anni (scadenza 15 maggio 2054) è stato collocato per un ammontare di 1,25 miliardi di dollari statunitensi a un prezzo di re-offer del 98,828% e pagherà una cedola annua del 5,95%. Si prevede che i proventi delle emissioni siano utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario di Eni, conclude la nota.

