First, continua calo filiali, bene solo il Private Banking

In primi sei mesi chiusi 163 sportelli

ROMA, 25 LUG – Continua il calo degli sportelli bancari in Italia con il solo settore del Private Banking che segna un rialzo attraverso però strutture aperte all’interno di filiali esistenti. Lo afferma l’Osservatorio sulla desertificazione bancaria di First Cisl, che elabora i dati resi disponibili al 30 giugno 2024 da Banca d’Italia e Istat. Nei primi sei mesi del 2024 le banche italiane, sottolinea, hanno chiuso altri 163 sportelli. A livello statistico le chiusure registrate risultano 62, “ma il dato è alterato dalle 101 aperture operate, in modo pressoché uniforme sul territorio nazionale, con l’eccezione di alcune zone del Sud, da Banca Private Cesare Ponti”. Si tratta però, rileva, di strutture ricavate all’interno di filiali già esistenti del gruppo Bper e che sono dedicate al private banking, “secondo una tendenza che si va consolidando nel sistema bancario italiano” rileva l’osservatorio del sindacato.

