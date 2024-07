Fumata bianca Cdp, confermati Gorno e Scannapieco

agenzia

Assemblea straordinaria, il cda diventa a 11

ROMA, 15 LUG – AL quinto tentativo l’assemblea di Cdp trova la quadra sul rinnovo del Consiglio d’amministrazione. Gli azionisti – prima in sede straordinaria e poi ordinaria – hanno nominato il nuovo cda confermando alla presidenza Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco come amministratore delegato. Il resto del cda è formato da Matilde Bini, Maria Cannata, Stefano Cuzzilla, Luisa D’Arcano, Francesco Di Ciommo, Luigi Guiso, Giorgio Lamanna, Valentina Milani, Flavia Mazzarella. Lo si legge in una nota del gruppo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA