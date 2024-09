Fusione tra Banca Agricola di Ragusa e Popolare Sant’Angelo, domani si vota

L'unione

La nuova banca assumerà la denominazione di Baps, Banca Agricola Popolare di Sicilia

È in programma domani, 21 settembre, l’approvazione del progetto di fusione di Banca Popolare Sant’Angelo (Bpsa) nella Banca Agricola popolare di Ragusa (Bapr). L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Baprs si riunirà in prima convocazione alle ore 10 a Ragusa, presso Cine Teatro Duemila, e in collegamento audio-video a Catania e Siracusa.

All’ordine del giorno nella parte straordinaria si voterà per l’operazione, in linea con il percorso effettuato da Bapr in 135 anni di storia, offre l’opportunità di ampliare l’orizzonte di operatività del nuovo Istituto, estendendo il rafforzato “modello Ragusa” a tutta la Sicilia. A completamento dell’operazione di fusione per incorporazione di Bpsa e quale naturale evoluzione del percorso intrapreso, Banca Agricola Popolare di Ragusa assumerà la nuova denominazione di Baps – Banca Agricola Popolare di Sicilia. Nella parte ordinaria i soci sono invece chiamati a deliberare sull’assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie. Questo risultato si inserisce in un contesto di crescita continua della banca, che ha saputo affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione grazie a una gestione scrupolosa e a una visione strategica di lungo termine.

