Comprate quote di azienda ceramica dall'azionista Cottafavi

RUBIERA, 19 DIC – Gian Luca Sghedoni diventa azionista unico di Litokol Spa. Attraverso il family office Napura da lui fondato e guidato, infatti, Sghedoni acquisisce l’azienda “riconosciuta a livello globale per l’eccellenza tecnica dei suoi sistemi professionali per la posa della ceramica”. L’operazione, spiega una nota, ha visto l’acquisizione delle quote da Daniela Cottafavi, azionista di riferimento e figlia del fondatore Luciano Cottafavi e da alcuni manager dell’azienda. “L’assunzione del totale controllo di Litokol dimostra il grande impegno e coinvolgimento, mio e dei miei figli”, commenta Sghedoni. “Costruire un nuovo campione industriale – prosegue – è la mia sfida principale. In Litokol ho individuato una realtà imprenditoriale di eccellenza, focalizzata su ricerca tecnologica e forte di alti profili professionali. Il mio obiettivo è quello di sviluppare un ambizioso progetto di crescita”. “Il capitale umano è alla base della nostra visione aziendale per creare valore,” continua Sghedoni aggiungendo che “l’acquisizione di Litokol è un atto di fiducia verso il futuro del settore della posa di superfici che, per troppo tempo, è rimasto privo di innovazione. Il nostro obiettivo è creare un ambiente dove creatività scientifica e talento individuale possano prosperare, generando soluzioni che ridefiniscano gli standard”. “La cessione a Gian Luca Sghedoni rappresenta per me il miglior futuro che potessi immaginare per l’azienda, per garantirle prospettive solide”, dichiara Daniela Cottafavi. “Questo accordo – aggiunge – è quello che abbiamo voluto e perseguito con determinazione in questi mesi, grazie allo spirito di unione e a un sodalizio che io e Gian Luca abbiamo portato avanti con tenacia e convinzione. Siamo stati una squadra, uniti dallo stesso obiettivo”.

