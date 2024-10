Giorgetti, revisione Istat rende più difficile +1% Pil 2024

agenzia

'Ma non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti'

ROMA, 08 OTT – “La recente revisione delle stime trimestrali annuali da parte dell’Istat, pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali, hanno comportato una correzione meccanica al ribasso della crescita acquisita per il 2024 che rende più difficile il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell’1% per l’anno in corso”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Psb alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “I nuovi dati trimestrali, pur avendo un probabile impatto sulla lettura finale del 2024, non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA