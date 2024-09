Il prezzo del petrolio scivola, il Wti sotto i 68 dollari

agenzia

Il prezzo del Brent scende a 71,67 dollari al barile (-2,44%)

NEW YORK, 26 SET – Prezzi del petrolio in forte calo in avvio di giornata. I contratti sul greggio Wti con consegna novembre scendono sotto quota 68 dollari, a 67,95 dollari al barile, segnando un ribasso del 2,50%. Giù anche il Brent che scende a 71,67 dollari al barile (-2,44%). A spingere il calo la possibilità che l’Arabia Saudita sarebbe pronta ad abbandonare l’obiettivo del prezzo a 100 dollari al barile, scrive l’Ft.

