Il Sole 24 Ore adotta un codice di autodisciplina per l’Ia

Cartia d'Asero, 'Siamo il primo gruppo, valorizziamo il talento'

ROMA, 04 GIU – Il gruppo 24 Ore “è il primo gruppo editoriale italiano – lo annuncia con una nota – ad aver adottato un codice di autodisciplina per l’applicazione etica dell’intelligenza artificiale”. Il codice, preannunciato al festival dell’Economia di Trento, “stabilisce i principi etici e le buone pratiche per l’utilizzo responsabile dell’Ia nelle attività editoriali e professionali del gruppo” che “sta inoltre sperimentando diverse applicazioni di Ia generativa per migliorare i processi, i prodotti e i servizi offerti ai suoi clienti”. “Siamo orgogliosi che il nostro gruppo multimediale, con il suo codice di autodisciplina e le sue sperimentazioni di Ia generativa, si confermi come un punto di riferimento per l’informazione di qualità, l’innovazione e la responsabilità sociale in Italia” sottolinea l’a.d. del gruppo, Mirja Cartia d’Asero: “Queste iniziative dimostrano – dice – l’impegno del gruppo nel promuovere una comprensione più ampia dell’Ia e delle sue implicazioni etiche e sociali, nonché nel valorizzare il ruolo e il talento dei giornalisti ed esperti del gruppo, che svolgono una funzione essenziale e insostituibile di selezione, verifica, interpretazione e contestualizzazione delle informazioni.” Il codice si articola in sei principi fondamentali: conformità normativa; provenienza e affidabilità dei dati; human in the loop: il gruppo assicura la centralità dell’imprescindibile ruolo umano e professionale; inclusività e diversità; responsabilità e accountability; educazione digitale e trasparenza comunicativa.

