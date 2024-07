Imprenditorialità: 1.000 giovani di 40 Paesi per tre giorni a Catania con il Festival Gen-E 2024

LA MANIFESTAZIONE

Protocollo d'intesa per lo sviluppo di skill imprenditoriali e la prevenzione della dispersione della scolastica

Un protocollo d’intesa tra Junior achievement Italia e l’Ufficio scolastico regionale per «promuovere l’avvio di un’ampia sperimentazione sul modello progressivo di educazione alle competenze di JA Italia per lo sviluppo di skill imprenditoriali e la prevenzione della dispersione della scolastica» è stato annunciato ieri in Municipio nell’ambito dell’edizione etnea di “Gen-E”. L’accordo prevede una sperimentazione triennale, che coinvolgerà diverse scuole secondarie di primo e secondo grado delle province di Catania, Ragusa e Palermo, in cui verranno erogati i moduli di orientamento ed educazione finanziaria del percorso “Conta sul futuro” e successivamente saranno realizzati i progetti “Idee in azione” e “Impresa in azione”. Contestualmente verranno attivate opportunità di formazione per i docenti.

“Gen-E”, il più grande Festival europeo dell’imprenditorialità giovanile, promosso da Junior achievement Europe e realizzato ogni anno in una diversa città europea. Da ieri e sino a domani in città ci saranno oltre mille giovani provenienti da oltre 40 Paesi presentare le loro mini-imprese nate sui banchi di scuola per contendersi il titolo di Ja Europe company of the year, per la miglior mini-impresa creata da ragazzi delle scuole superiori e Ja Europe innovation of the Year, per la miglior startup universitaria.

Per il sindaco Enrico Trantino: «Catania accoglie i giovani del Festival di JA, dando la possibilità di conoscere, accrescere, approfondire, fare interagire l’ordinario e lo straordinario, sollecitare le curiosità e le energie della città del Vulcano. Quando mi rivolgo ai giovani catanesi dico sempre loro che devono mettere alla prova le loro abilità con uno studio rigoroso, l’applicazione costante, un sano senso di emulazione, fattori che aprono la strada al mondo del lavoro, soprattutto nei campi delle nuove tecnologie. Un segmento specialistico in cui Catania offre ampi spazi di crescita agli studenti che sanno mettere a frutto l’imprenditorialità appresa durante la formazione e alle nuove aziende con moderne organizzazioni e sensibilità spiccate verso l’innovazione».

«Da diverso tempo UniCt – ha aggiunto il rettore Francesco Priolo – è impegnata sul fronte della lotta alla dispersione scolastica, insieme con le altre istituzioni del territorio, mettendo a disposizione le proprie competenze e i risultati di specifici progetti di ricerca. E per contrastare la fuga di cervelli e, sull’altro fronte, l’abbandono universitario, abbiamo messo in campo da due anni un grande progetto di orientamento formativo, il progetto Oui-Ovunque da qui, supportato dal Pnrr, volto a incentivare la transizione dagli istituti superiori agli studi universitari dei giovani siciliani, con ottimi risultati».

Per Antonio Perdichizzi, presidente di Junior Achievement Italia: «Portare “Gen-E” a Catania significa dimostrare che anche in Sicilia si possono realizzare progetti per i giovani e l’occupazione di portata europea e allo stesso tempo la costruzione di una rete territoriale finalizzata a realizzare azioni di contrasto alla dispersione scolastica attraversi incontri, eventi, programmi nelle scuole in tema di competenze, in particolare imprenditorialità, orientamento, occupabilità»,

