Imprese ai governi G7: sfide green, dobbiamo essere veri partner

Marcegaglia: 'Obiettivi ambiziosi, nessuno può riuscire da solo'

TORINO, 28 APR – “L’obiettivo della neutralità climatica è tremendamente ambizioso: entro il 2030 la capacità mondiale di energia rinnovabile deve triplicare e l’efficienza energetica deve raddoppiare. Abbiamo bisogno di attivare contemporaneamente molteplici fattori, e nessuno può essere attivato da settore privato o dal pubblico da soli” avverte Emma Marcgegalia, presidente del B7, aprendo a Torino la “G7 Industry Stakeholder Conference”, il confronto tra le ‘confindustrie’ ed i governi del G7 alla sua seconda tappa, in occasione del G7 Clima, Ambiente e Energia. Il contributo delle imprese è articolato su “un triplice approccio”, spiega: “come potenziare l’efficienza delle risorse e l’economia circolare. Come avanzare nel processo di decarbonizzazione. Come sostenere la transizione energetica”. Questa sera, un primo confronto dei ministri con gli industriali del B7, a Palazzo Stupinigi, anticiperà la riunione ministeriale di domani e dopodomani alla Reggia di Venaria.

