Innovazione digitale, nuove attività nell’hub di Cna Catania

Valutazione, sostenibilità e gestione delle risorse umane sono alcuni dei nuovi servizi previsti

Servizi di valutazione legati all’innovazione digitale, alla sostenibilità e alla gestione delle risorse umane. Sono queste le nuove attività per micro e piccole imprese che offrirà Cna di Catania nell’ambito del “Polo di Innovazione Digital Ace, Artisanal and Cooperative Enterprises”, sotto l’egida della Confederazione e della Fondazione Pico.

Finanziato dal Pnrr

Il progetto, inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), prevede la fornitura di servizi di valutazione legati all’innovazione digitale, alla sostenibilità e alla gestione delle risorse umane. Questi servizi sono pensati per offrire alle imprese strumenti e competenze necessari per affrontare le sfide del mercato contemporaneo e migliorare la loro competitività. La nuova attività si inserisce nel solco del ciclo di workshop formativi “Scuola d’impresa”, che nel corso del 2024 ha visto la partecipazione di oltre cento micro e piccole imprese. Tali workshop hanno fornito una formazione preziosa e altamente specializzata, preparando le aziende a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalle pratiche sostenibili.

Una rete di imprese nel settore digitale

Il percorso intrapreso condurrà alla creazione di una rete di imprese del settore digitale, con una particolare attenzione ai parametri Esg (Environmental, Social and Governance). «Siamo entusiasti di poter annunciare questa nuova iniziativa, che rappresenta un ulteriore tassello nel nostro impegno per l’innovazione e la sostenibilità» ha dichiarato il presidente regionale di Cna Digitale, Carlo Sciuto. Nell’ottica di un lavoro organico svolto negli anni con un focus sulle start up, Antonio Merenda, coordinatore di Cna Innovazione Catania, ha sottolineato come «anche il contest nazionale di Cna Premio Cambiamenti abbia contribuito alla costruzione di un “ecosistema di imprese” che, grazie alle competenze acquisite, possono crescere e prosperare in un mercato sempre più competitivo».

