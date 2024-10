Italgas chiude i 9 mesi con oltre 361 milioni di utile

agenzia

Ricavi regolati balzano sopra 1,2 miliardi, emissioni -10%

MILANO, 24 OTT – Italgas ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto in crescita del 14,2% a 361,7 milioni di euro, mentre i ricavi regolati sono saliti dell’11,5% a 1,21 miliardi a differenza di quelli totali, scesi del 5,1% a 1,29 miliardi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che questi ultimi hanno risentito ancora una volta del rallentamento delle attività di efficienza energetica legate al Superbonus. In calo del 10% le emissioni di CO2 a 95.800 tonnellate equivalenti. I consumi di energia sono scesi del 10,9% a 285,1 Terajoule, mentre le investigazioni sulla rete sono salite del 35% a 110.483 Km.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA