La produzione di gorgonzola supera i 5,27 milioni di forme

agenzia

Record storico. Piemonte in prima linea seguito dalla Lombardia

MILANO, 14 GEN – La produzione di Gorgonzola ha superato la cifra record di 5,27 milioni di forme prodotte nel 2024. Lo annuncia Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop sottolineando che le aziende associate, dislocate nelle 15 province di produzione a cavallo tra Piemonte e Lombardia, hanno prodotto 98.984 forme in più rispetto al 2023, con una crescita dell’1,9%. A livello regionale è il Piemonte a trainare la produzione con 3.822.245 forme totali (+1,73%), mentre la Lombardia si è fermata a 1.455.714 forme prodotte, in crescita del 2,38%. “Sono molto felice di potere commentare la costante crescita della produzione di Gorgonzola – afferma il presidente del consorzio Antonio Auricchio – che si attesta ormai stabilmente al di sopra dei 5 milioni di forme, ponendoci al 6/o posto tra le produzioni certificate dell’intero settore alimentare nazionale e al 3/o tra i formaggi Dop italiani di latte vaccino”. In crescita anche le esportazioni, che con quasi 1,6 milioni di forme vendute all’estero sono cresciute del 5%.

