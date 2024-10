Le micro cap italiane incontrano 107 investitori internazionali

agenzia

Nella quinta edizione di Next Gems oltre 20% investitori esteri

MILANO, 22 OTT – Le 48 ‘gemme’ di Piazza Affari, con una capitalizzazione complessiva di circa 1,8 miliardi di euro, incontrano la comunità finanziaria internazionale. Al via a Palazzo Mezzanotte NextGems, l’investor conference organizzata da Virgilio ir e Twin, con il supporto di Borsa Italiana. La quinta edizione dell’iniziativa registra numeri da record, con 107 investitori istituzionali accreditati, rappresentativi di 74 case, dei quali oltre il 20% provenienti da società di investimento estere. Le micro cap italiane si confrontano con un parterre diversificato di investitori, tra cui quest’anno sei fondi di investimento inglesi, quattro fondi tedeschi, tre francesi, tre svizzeri e tre lussemburghesi. Nel corso delle due giornate si svolgeranno 655 meeting. I settori rappresentati dalle aziende partecipanti sono 34, che spaziano dai servizi e costruzioni industriali ai servizi finanziari, passando per prodotti industriali, consulenza, infrastrutture, healthcare e turismo. L’evento favorisce la relazione diretta e il dialogo tra le società partecipanti, gli investitori e i media. Lo scambio di informazioni, oltre a valorizzare l’identità aziendale, rafforza la fiducia degli investitori e genera ulteriore interesse mediatico, creando le basi per nuove opportunità di sviluppo. NextGems, si pone quindi l’obiettivo di essere uno strumento di crescita continua, in cui la visibilità acquisita si traduce in un rafforzamento della credibilità e della competitività delle aziende partecipanti.

