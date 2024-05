agenzia

Rialzo invece rispetto allo yen

ROMA, 09 MAG – L’euro è in lieve flessione sul dollaro questa mattina. La moneta unica è scambiata a 1,0743 dollari, in calo dello 0,05%. Segno più invece nel rapporto con lo yen: l’euro è in rialzo dello 0,2% a 167,23.

