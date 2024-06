Nasce l’unione regionale agenti Fnaarc Sicilia, il palermitano Salerno è il nuovo coordinatore

Attualità

La costituzione nella sede di Confcommercio Sicilia. Era presente il presidente nazionale Fnaarc Petranzan

E’ stata costituita a Palermo, nella sede di Confcommercio Sicilia, l’Unione regionale agenti Fnaarc Sicilia. Un passo in avanti di notevole importanza a tutela della categoria. A sottolineare la valenza di questo percorso la presenza del presidente nazionale della Fnaarc, Alberto Petranzan. “Oggi – sottolinea quest’ultimo – è stato un gran giorno per i colleghi agenti di commercio della Sicilia. La costituzione dell’Unione si pone l’obiettivo di condividere le esperienze, le professionalità e le iniziative delle sedi in cui operano gli agenti Fnaarc provinciali. In pratica, da oggi gli agenti di commercio siciliani avranno un punto di riferimento ancora più forte a tutela dei loro diritti e un organo capace di interloquire in maniera compatta con gli enti regionali”.