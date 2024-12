Natale a casa per 55% Italiani, vincono abbigliamento e cibo

agenzia

Indagine Udicon-Piepoli, il 50% degli acquisti nei negozi fisici

ROMA, 09 DIC – Sarà un Natale casalingo, senza grandi viaggi, con il 55% degli italiani che affermano di rimanere sicuramente a casa, con un altro 25% che probabilmente non si muoverà. E nel quale nel quale per gli acquisti vincono l’abbigliamento e gli alimentari con i vini seguiti da libri e profumeria. I giochi, che ovviamente sono tra gli acquisti preferiti dei 18-34enni, si piazzano solo al quinto posto. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato in vista del periodo natalizio dall’associazione dei consumatori Udicon insieme all’Istituto Piepoli. “Sarà un Natale più ‘domestico’, dove la famiglia e la casa tornano ad essere i luoghi dove trascorrere le festività, rispetto ai primi anni del post Covid – afferma la presidente di Udicon, Martina Donini – È un segno dei tempi. Nonostante le difficoltà economiche, gli italiani dimostrano una grande capacità di adattamento al contesto attuale, pianificando e ottimizzando gli acquisti e mantenendo vive le tradizioni”. I dati sulla propensione a viaggiare durante il periodo natalizio segnano che solo il 18% degli italiani intervistati indica che sicuramente sarà in viaggio (6%) o che pensa di esserlo con buona probabilità (12%). La percentuale di chi sarà in viaggio sale invece al 27% nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni, cala al 21% tra i 35 e i 54 anni, prima di crollare all’8% per gli over54. L’Udicon sottolinea che i consumatori si orientano verso regali utili e pratici, acquistano in luoghi fisici e mostrano una maggiore attenzione alle spese e preferendo i saldi al Black Friday e privilegiando la famiglia e la casa rispetto ai viaggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA