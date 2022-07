Borsa: Europa positiva con le trimestrali, si guarda a Fed

MILANO, 27 LUG - Le Borse europee proseguono in rialzo in un clima positivo per gli esiti delle trimestrali. I risultati che stanno emergendo, secondo gli analisti finanziari, sono "migliori rispetto alle aspettative". Fari puntati sulla riunione della Fed che in serata renderà note le decisioni sulla politica monetaria. Sul versante monetario l'euro è poco mosso sul dollaro a 1,0139. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In terreno positivo Londra e Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,2%), piatta Madrid (+0,03%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,9%). Bene anche l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale a 96,49 dollari al barile (+1,6%) e il Brent a 105,82 dollari (+1,4%). In luce anche le banche (+0,7%), dopo una serie di trimestrali. Positive le utility (+0,1%), con il prezzo del gas che non arresta la corsa al rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 223 euro al megawattora dopo una fiammata a 225 euro. In vista della riunione della banca centrale statunitense nel Vecchio continente torna il nervosismo sui rendimenti dei titoli di Stato. Il tasso del Btp a dieci anni italiano sale al 3,32% (+9 punti), registrando l'incremento maggiore tra i bond governativi europei. In aumento anche il rendimento del decennale greco al 3,02% (+7 punti) e quello spagnolo al 2,13% (+4%).

