Bper: cede in Borsa (-9%) con nuovo piano industriale

MILANO, 10 GIU - Seduta molto difficile in Borsa per Bper nel giorno di presentazione del Piano industriale 2022-2025: il titolo, che soffre dall'inizio della giornata, dopo due sospensioni in asta di volatilità perde il 9% a 1,77 euro. La seduta (Ftse Mib -2,6%) è comunque difficilissima per l'intero settore del credito italiano, appesantito dalla tensione sui titoli di Stato, con anche Banco Bpm e Unicredit passate in Piazza Affari per una breve sospensione e con cali attorno ai cinque punti percentuali. Intesa cede oltre il 4%.

