Nielsen, in ottobre gli investimenti pubblicitari +1,4%

Nei primi 10 mesi +5,1%. Rallenta l'auto, bene la televisione

MILANO, 11 DIC – In ottobre gli investimenti pubblicitari in Italia sono cresciuti dell’1,4% rispetto allo stesse mese del 2023, portando la raccolta pubblicitaria dei primi dieci mesi a un aumento del 5,1%. Lo affermano i dati Nielsen, secondo i quali se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti ‘Over The Top’, l’andamento nei primi dieci mesi del 2024 si attesta a +5,9%. “Si arresta la crescita del settore automobili ad ottobre (-1%) e potrebbe essere questo il primo segnale di un rallentamento degli investimenti pubblicitari dovuto al momento negativo del settore che, oltre al calo delle immatricolazioni (-10% circa a ottobre/novembre) si trova ad affrontare le difficoltà legate ai notevoli investimenti effettuati dalle aziende dell’Automotive nell’ambito del programma di elettrificazione”, commenta Luca Bordin, Country leader Italia di Nielsen. “L’evoluzione di questo settore, il terzo per importanza, è dunque un punto che potrebbe essere determinante per l’andamento degli investimenti pubblicitari nei prossimi mesi”, conclude Bordin. Relativamente ai singoli mezzi, la TV è cresciuta del 5,9% a ottobre e del 9,2% nei primi dieci mesi dell’anno. In calo ad ottobre i quotidiani e i periodici, che segnano rispettivamente un -8,9% (periodo cumulato -7,4%) e -11,4% (periodo cumulato -2,8%). In calo anche la radio che a ottobre segna un calo del 12,3%, mentre resta in positivo il periodo cumulato del 4,8%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nei primi dieci mesi del 2024 chiude con un +3,6% (+3,4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

