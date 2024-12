Pichetto, da Commissione Ue via libera a decreto Fer X

agenzia

Per gli incentivi agli impianti di fonti rinnovabili mature

ROMA, 17 DIC – “Il via libera della Commissione Europea allo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili mature, il cosiddetto Fer X transitorio, è un passo importante verso l’innovazione che serve al Paese nel percorso di transizione. L’Italia ora potrà rafforzare la sua sicurezza energetica, riducendo la dipendenza dall’estero e liberando tutto il potenziale rinnovabile”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Il provvedimento sostiene tecnologie quali il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione. È previsto un contingente massimo disponibile ipotizzato pari a 17,65 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, di cui tre destinati a impianti fino a 1 megawatt e la restante parte per quelli di potenza superiore. Il testo sarà a breve trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA