Pichetto, la Cop29 è una tappa di un processo irreversibile

"L'uscita degli Usa da Parigi non cambierà le loro politiche"

BAKU, 18 NOV – “La Cop29 sarà una delle tante tappe di un processo irreversibile in corso. L’obiettivo stavolta è la finanza climatica. Vediamo cosa riusciamo a fare”. Lo ha dichiarato all’ANSA il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, prima di partire per Baku, dove arriverà in serata. “C’è un momento contigente particolare – ha aggiunto Pichetto -: Usa e Ue stanno per cambiare governo, il governo tedesco è in crisi. L’uscita degli Stati dall’Accordo di Parigi, se ci sarà, non cambierà le politiche americane in modo drammatico. Anche se alla Cop non sono presenti molto dei gradi dei grandi leader, ci sono tante altre occasioni per vedersi”.

