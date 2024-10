Progetto Life Ada, il clima cambia, l’agricoltura reagisce

agenzia

Unipol, domani la presentazione dei risultati del partenariato

ROMA, 28 OTT – Sviluppare strumenti di conoscenza e pianificazione delle attività che produttori e agricoltori possano utilizzare per adattarsi ai cambiamenti climatici. È questo l’obiettivo di Life Ada (Adaptation in agricolture), un progetto innovativo di partenariato pubblico privato, partito nel 2020, tra UnipolSai Assicurazioni, le Regioni, istituzioni tecnico-scientifiche, ong, consorzi e cooperative di produttori. Domani, presso il Parlamento Europeo a Roma, verranno presentati i risultati di Life Ada alla presenza di autorità e rappresentanti di associazioni e aziende. Tra gli altri interverranno il parlamentare europeo Dario Nardella, il responsabile del settore assicurativo dell’Unep, Butch Bacani, il capo del Gruppo per gli impatti dei cambiamenti climatici e l’adattamento presso l’Agenzia europea per l’Ambiente, Blaz Kurnik, e l’amministratore delegato UnipolSai Assicurazioni, Matteo Laterza.

