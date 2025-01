Rinnovabili, 62 milioni di euro per impianti fotovoltaici a servizio delle Cer

Transizione energetica

Lo ha annunciato oggi Roberto Sannasardo, Energy manager della Regione siciliana, intervenuto al convegno organizzato da Unioncamere Sicilia sulle Cer

Nuovo impulso in Sicilia all’attivazione delle Comunità energetiche rinnovabili, che ad oggi sono meno di 15. Dopo il bando con cui il Dipartimento Energia della Regione siciliana ha assegnato risorse a 331 Comuni per elaborare lo studio di fattibilità tecnico-economica, sarà pubblicato, possibilmente entro il prossimo mese di febbraio, un nuovo bando, dotato di 62 milioni di euro del Po Fesr 2021-2027, con il quale sarà finanziata la realizzazione degli impianti fotovoltaici a servizio delle Cer. Lo ha annunciato oggi Roberto Sannasardo, Energy manager della Regione siciliana, intervenuto al convegno organizzato da Unioncamere Sicilia sulle Cer nell’ambito del progetto «Transizione energetica» finanziato da Unioncamere nazionale a valere sul Fondo perequativo 2023-2024. Sannasardo ha spiegato che, grazie ai fondi del primo bando, sono già 7 i Comuni che hanno completato lo studio di fattibilità e che sono pronti a passare alla fase operativa.