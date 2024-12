Saipem di nuovo pienamente operativa sul mercato brasiliano

agenzia

Sanzione interdittiva di Cgu annullata dal Tribunale di Brasilia

MILANO, 23 DIC – Saipem e Saipem do Brasil tornano ad essere “pienamente operative” nel mercato brasiliano con effetto immediato. Lo si legge in una nota in cui il gruppo annuncia che il Tribunale Federale di Brasilia ha stabilito l’immediato annullamento di una precedente sanzione interdittiva emessa da Controladoria-Geral da União (Cgu) a carico delle due società. Il tribunale carioca si è pronunciato su istanza di Saipem e Saipem do Brasil, a cui era stato vietato di poter operare con la pubblica amministrazione brasiliana per due anni. Lo scorso 17 ottobre Saipem aveva annunciato l’accoglimento dell’istanza di appello sulla sanzione disposta per presunte irregolarità nell’assegnazione di un contratto risalente al 2011. Tuttavia, trattandosi di una sentenza che annullava un provvedimento amministrativo, era seguita ai sensi dell’ordinamento brasiliano una fase d’appello, durante la quale gli effetti della sentenza di annullamento erano sospesi. Da oggi, con la decisione del Tribunale di Brasilia, Saipem e Saipem do Brasil possono riprendere ad operare con la pubblica amministrazione in attesa della conclusione del procedimento in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA