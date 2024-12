Sale ancora il prezzo del gas per vulnerabili, a novembre +4,6%

agenzia

Arera, pesa l'aumento dei prezzi all'ingrosso

ROMA, 03 DIC – Sale ancora il prezzo del gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di novembre 2024, comunica l’Arera, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 122,15 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 4,6% su ottobre. La variazione, sottolinea l’Autorita per l’energia in una nota, è dovuta all’aumento dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima. Ad ottobre il prezzo era già salito del 5,3%.

