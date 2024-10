Salvini: «Sei miliardi per i porti, in Italia non si è mai investito tanto». E poi parla del Ponte e della siccità in Sicilia

INFRASTRUTTURE

L'intervento del ministro e vicepremier in videoconferenza all’European maritime day che si tiene a Palazzo delle Scienze a Catania

«Sono sei i miliardi di investimento, tra fondi nazionali e del Pnrr a disposizione delle Autorità portuali per l’ultimo miglio ferroviario e sull’ultimo miglio stradale su dighe, dragaggi, canali, perché alcuni porti non hanno la profondità necessaria del fondale per l’acceso delle grandi navi. Non si è mai investito nei porti come adesso». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto in videoconferenza all’European maritime day che si tiene a Palazzo delle Scienze a Catania.

«Penso al porto di Catania, per esempio – ha aggiunto il ministro – con 150 milioni di investimenti tra diga foranea, darsena traghetti e per migliorare il rapporto tra l’infrastruttura e la città, come stiamo facendo per la città “gemella” di Genova. Anche lì una diga foranea che semplificherà l’ingresso delle grandi navi porta container, che significa: lavoro, commercio e ricchezza».

Ponte sullo Stretto

Salvini ha parlato anche di Ponte sullo Stretto: «Nell’arco di massimo un mese – ha detto il ministro – avremo la risposta, che mi auguro positiva, per la Valutazione di impatto ambientale (Via) che permetterà, ripeto in caso di responso positivo come penso e come mi auguro, l’approvazione in via definitiva al Cipe del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto con la conseguente apertura e l’avvio dei lavori di cantierizzazione entro la fine di quest’anno».

«E un’infrastruttura necessaria e fondamentale – ha aggiunto Salvini – che porta sviluppo, sicurezza, velocità e commercio alla Sicilia e alla Calabria innanzitutto, ma a tutto il sistema Italia perché si stimano due miliardi e 400 milioni di Pil in più all’anno grazie alla modernizzazione alla velocizzazione soprattutto nel campo del trasporto della logistica che il ponte porterà oltre ai 120.000 posti di lavoro stimati durante e dopo la costruzione dell’infrastruttura».

Siccità

«Stiamo lavorando notte e giorno coi tecnici per arrivare finalmente a superare la perenne emergenza che quest’anno ha colpito la Sicilia che l’anno scorso ha colpito le regioni del Nord Italia», ha detto ancora parlando della crisi idrica nell’isola.