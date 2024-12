Salvini, stiamo lavorando per più incentivi ai trasporti

agenzia

'Porto in dote investimenti, mare e ferrobonus, voucher patenti'

ROMA, 03 DIC – Quello dei trasporti intermodali “è uno dei comparti più produttivi, più innovativi, più green con la testa e non green ideologico alla Unione europea, quindi come ministro dei Trasporti e Infrastrutture porto in dote investimenti su strade, autostrade, ferrovie, marebonus, ferrobonus, voucher per le patenti per trovare autisti che guidino i camion”. Lo afferma il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea generale di Alis, Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. Quanto alla richiesta di Alis di più risorse per gli incentivi il ministro risponde: “Ci stiamo lavorando. Nell’ultimo decreto fiscale abbiamo trovato altri soldi per garantire almeno mille patenti per autisti di più e sul rinnovo delle flotte stiamo lavorando”. “Ovviamente occorre che a Bruxelles – aggiunge Salvini – qualcuno si svegli e si fermi da questo suicidio chiamato green deal che ci metterebbe in ginocchio perché occorrono più tempo e più risorse”.

