Sea alza incentivo per carburanti verdi a Linate e Malpensa

Il contributo per tonnellata di Saf sale da 500 a 800 euro

MILANO, 19 APR – Sea rilancia sugli incentivi alle compagnie aeree che utilizzano i carburanti sostenibili Saf negli aeroporti di Malpensa e Linate. La società che controlla gli scali aeroportuali milanesi conferma infatti il contributo che nel 2023 è stato pari a 500 euro per tonnellata di Saf erogato, elevandolo a 800 euro, e porta la disponibilità del fondo a 500mila euro. Secondo Sea i ‘sustainable aviation fuel’ sono in grado di ridurre “di oltre il 70%” le emissioni di CO2 rispetto ai combustibili fossili e sono oggi “la risposta più immediata e concreta” per abbattere le emissioni in attesa che siano operativi gli aerei alimentati a idrogeno. Un combustibile, quest’ultimo, su cui Sea si sta impegnando insieme all’industria aeronautica europea.

