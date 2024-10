Sindacati Unicredit,Orcel non vuole conflitti con Berlino

agenzia

Riunione a Monaco, sì interesse su Commerzbank

ROMA, 28 OTT – Il ceo di Unicredit Andrea Orcel ha “confermato l’interesse” per Commerzbank “ma anche la volontà di non andare in conflitto con il Governo tedesco”. E’ quanto scrivono i sindacati del gruppo che lo scorso 22 ottobre hanno incontrato a Monaco, nella sede della controlla Hvb, l’amministratore delegato. Nel corso dell’incontro il Ceo “ha ribadito che nei prossimi tre anni non cambierà la strategia di fondo del piano industriale che ha avviato nel 2021: migliorare la performance di Gruppo, rafforzare il retail, proseguire l’evoluzione dei servizi finanziari, implementare la digitalizzazione, cogliendo tutte le possibilità che il mercato può offrire, per investire e consolidare il Gruppo; come dimostrato dalle acquisizioni in Romania, Belgio e Polonia e dalla recente operazione su Commerzbank, per la quale conferma l’interesse ma anche la volontà di non andare in conflitto con il Governo tedesco. Ed il cui finale, peraltro, è ancora da definire”. I sindacati, riuniti nel comitato aziendale europeo che riunisce i lavoatori del gruppo, hanno “evidenziato l’importanza della comunicazione convenendo con il Ceo l’importanza che i lavoratori e le lavoratrici siano informati tempo per tempo nelle sedi opportune”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA