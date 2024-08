Termini Imerese, c’è l’accordo: 30 milioni per chiudere la vertenza dei lavoratori ex Blutec

la vertenza

L'impianto industriale che un tempo fu Fiat sarà acquisito nel gruppo Pelligra, proprietario del Catania. Ma non tutti i lavoratori transiteranno nella nuova realtà, da qui la necessità dell'accordo

Firmato l’accordo quadro per lo stabilimento industriale di Termini Imerese che destina 30 milioni di euro del Fondo sociale europeo per la chiusura della vertenza ex Blutec. Si tratta di «risorse che saranno utilizzate per l’accompagnamento all’esodo di quanti non transiteranno nel gruppo Pelligra e per la riqualificazione dei 350 lavoratori che saranno, invece, impiegati nello stabilimento», come ha dichiarato il presidente della Regione Sicilana renato Schifani. I lavoratori destinati al prepensionamento sono 183.