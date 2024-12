Todde, ‘oggi faremo cantare le carte sulla Portovesme srl

agenzia

'Siamo tutti insieme Governo e Regione'

PORTOSCUSO, 27 DIC – “In questa situazione non c’è governo e non c’è Regione. Siamo tutti insieme e veramente abbiamo le carte che dicono delle cose molto precise. E oggi ovviamente parleremo di come farle cantare queste carte, visto che queste carte parlano per esempio del fatto che i forni non si possano utilizzare senza l’impianto di di lavorazione allo zinco, parlano di una autorizzazione definitiva che prevede in caso di dismissione un anno per quanto riguarda l’accettazione delle autorità competenti”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, davanti alla Portovesme srl.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA