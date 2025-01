Venier, obiettivo sicurezza energetica e transizione sostenibile

agenzia

Previsti 12,4 miliardi in reti per i gas decarbonizzati

MILANO, 22 GEN – Snam punta alla sicurezza energetica del paese e a una transizione sostenibile. Lo afferma l’amministratore delegato Stefano Venier in occasione della presentazione del piano 2025-2029. “Siamo in un momento cruciale per il settore energetico – afferma – in cui le crescenti incertezze e la volatilità dei prezzi richiedono sistemi resilienti in grado di resistere agli shock geopolitici e allo stesso tempo consentire la transizione verso il net zero in modo sostenibile per tutti”. “Investiremo 12,4 miliardi di euro per un’infrastruttura paneuropea – sottolinea – in grado di gestire molecole tradizionali e decarbonizzate come gas naturale, biometano, idrogeno e CO2, garantendo sicurezza e sostenibilità e soddisfacendo al contempo l’evoluzione della domanda energetica”. “Realizzeremo la nostra ‘ambition’ – conclude – creando valore per tutti gli stakeholder, attraverso due leve strategiche: sostenibilità e innovazione”.

