Via alle manifestazioni di interesse per La Perla

Dovranno pervenire entro le 15 del 10 febbraio

BOLOGNA, 24 GEN – È stato pubblicato l’invito a presentare manifestazioni di interesse per acquisire gli asset del gruppo La Perla, a partire dal marchio e dallo stabilimento bolognese. Le manifestazioni di interesse, che dovranno essere redatte in lingua italiana con traduzione in lingua inglese, dovranno pervenire entro e non oltre le 15 del 10 febbraio 2025. Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti, ma con l’invito a presentarle si apre un periodo al termine del quale verrà pubblicato il bando di vendita vero e proprio.

