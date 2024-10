Visa, ‘transizioni online b2b a oltre 11 miliardi entro il 2030’

agenzia

Al via partnership con fintech PausePay per pagamenti differiti

MILANO, 08 OTT – Il mercato delle transazioni b2b, ovvero tra due aziende, online in Europa è in rapida crescita e con un valore stimato di 1.847 miliardi di dollari nel 2021 si prevede che raggiungerà gli 11.262 miliardi di dollari entro il 2030, con un Cagr del 22,3%. I dati di StraitsResearch sono riportati da Visa, che segnala come in Italia, in particolare, negli ultimi anni il mercato b2b online abbia registrato uno sviluppo significativo, contribuendo a questa espansione europea. In quest’ottica PausePay, fintech italiana attiva nel settore del ‘compra ora, paga dopo’ (o buy now, pay later) per le imprese ha stretto una partnership con Visa. Tramite la collaborazione, spiega una nota, la società offrirà una soluzione per il segmento delle imprese, che consentirà ai clienti di accedere a un sistema di pagamento differito attraverso un nuovo modello di carta di credito business gestita da PausePay ed emessa da Visa. La nuova carta è progettata specificamente per il settore b2b. Gli utenti di PausePay potranno dilazionare i pagamenti facendo leva sulla copertura globale della rete Visa. Gli episodi di frode si verificano in meno dello 0,1% delle transazioni processate da Visa, una percentuale tra le più basse di tutte le modalità di pagamento. “Siamo orgogliosi di collaborare con Visa per lanciare una soluzione che innoverà il modo in cui i clienti business potranno gestire i loro acquisti,” ha dichiarato Luca Scali, ceo di PausePay. “Questa partnership conferma il costante impegno di Visa nei confronti dell’innovazione dei pagamenti digitali e della valorizzazione dell’ecosistema fintech italiano”, ha affermato Stefano Stoppani, country manager Visa Italia. “Siamo felici – ha proseguito – di mettere a disposizione dei clienti di PausePay i benefici offerti dalla nostra rete globale per indirizzare al meglio il valore che questo modello è in grado di fornire alle imprese del nostro Paese”.

