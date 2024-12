Ars e lo scandalo contributi: l’ipocrisia di chi ostenta il merito per salvare lo stesso metodo

la politica

I deputati dell’Ars sono come i bimbi che, sgridati dai genitori per una marachella, si nascondono in cameretta. Giusto il tempo che sbollisca l’ira. E poi rieccoli. A rifare la stessa marachella. Ma più raffinata.Vorremmo sbagliarci. Ma potrebbe accadere proprio questo nella giostra natalizia della finanziaria regionale. Durante l’ondata mediatica dello scandalo sui “contributi allegri” a festini e associazioni, i deputati si sono rintanati. Tutti, o quasi, a scandalizzarsi per i soldi alla madre del compagno di scranno; tutti, o quasi, ad annunciare «una svolta» sugli emendamenti-bancomat che distribuiscono fondi (pubblici) a destinatari (privati) senza bandi né graduatorie, ma per volontà di un singolo deputato.

«Ma non siamo tutti uguali», è la tesi difensiva. Di chi sbandiera che il proprio “budget” sia stato utilizzato per «realtà meritevoli». E chi lo stabilisce, se non un’“autocertificazione” del deputato? Ma, anche se fosse così, il punto è un altro. Oltre all’associazione in trincea contro il crack finanziata da La Vardera (per citare chi ha avuto il merito di accendere i riflettori nazionali con l’audio-shock delle minacce di Auteri), quante ce ne sono, altrettanto meritevoli, senza la fortuna di essere stimate da un deputato?Questo giornale, prima che diventasse argomento da salotto tv, ha smascherato decine di casi (trasversali) di fondi ad amici degli amici. Denunciando il merito degli atti, ma soprattutto il metodo. Cifre alla mano: in finanziaria 2024 tesoretto di 500mila euro a ogni deputato di maggioranza e 300mila a testa nelle opposizioni; rispettivamente 800mila e 500mila euro nella manovrina estiva.