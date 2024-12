Comunità di S. Egidio, lettera ai deputati regionali: perchè la legge sulla povertà

L'interrogativo

La scrive il presidente etneo della Comunità che si occupa dei più deboli

Gentili membri dell’Assemblea Regionale Siciliana, in questi giorni il Parlamento Siciliano è impegnato nel disegnare e approvare la legge finanziaria, pertanto ritengo che questo sia un tempo utile a leggere bene questa Sicilia tanto ferita, che rappresentate.È purtroppo innegabile che vi sia un clima di sfiducia determinato anche dalle recenti dinamiche relative all’uso dei fondi pubblici (su cui la magistratura farà chiarezza attraverso gli accertamenti dovuti), ma altrettanto indubbio è l’esistenza di un avviato dialogo con la società civile come testimoniato ad esempio dagli incontri che con la Comunità di Sant’Egidio ho avuto con molti di voi in questi anni, sempre volti ad una migliore incisività sulle politiche finalizzate al contrasto della povertà. Il dialogo dunque si configura come strumento indispensabile per creare un focus unico e centrale sul quale lavorare ovvero il benessere dei cittadini.

Con questo prerequisito possiamo immaginare una legge finanziaria che promuova o rinnovi un patto di trasparenza e di esclusivo interesse dei siciliani.Guardando la Sicilia alla fine di questo anno vediamo una terra mutata anche nei bisogni, ma che ha fatto emergere alcune priorità.